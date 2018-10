Boucan Canot: Le filet sera-t-il opérationnel avant la fin des vacances?

Les petits vacanciers profiteront-ils d'une baignade à Boucan Canot durant ces vacances? Rien n'est moins sûr. Le petit filet de baignade, comparable à celui de la plage des Roches Noires, est actuellement en phase de tests, aucune information ne filtre de la mairie quant à la date de l'ouverture de la baignade.



Ce sont des MNS, en collaboration avec les concepteurs du filet, qui testaient ce jour le filet, qui sera installé le matin et retiré le soir. Les tests nécessitent une mer d'huile, phénomène relativement rare à Boucan, qui fut un spot de surf réputé pour ses vagues. Les tests ont débuté ce week-end, les conditions étant enfin favorables.



Ce petit filet de baignade a coûté entre 20 000 et 25 000 euros, selon la mairie, soit environ le prix exigé par l'entreprise Seanergy uniquement pour retirer et remettre l'ancien filet, qui, lui, permettait la pratique du surf. L'ancien filet a été abandonné suite à une attaque de requin intra-filet, mais alors que le drapeau rouge était hissé.



Ce sont les MNS qui décideront le matin si la baignade est autorisée à Boucan, selon les conditions de turbidité de l'eau, notamment. Quelques réglages sont encore nécessaires avant que les Réunionnais puissent de nouveau se baigner à l'abri du filet.