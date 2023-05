La grande Une Borne renouvelle à Bello le soutien de l'Etat sur les chantiers régionaux dont celui des transports en commun

La présidente de Région a échangé avec la Première ministre ce jeudi après-midi à la Pyramide inversée. Comme avec le président Melchior une heure plus tôt, Elisabeth Borne a promis que l'Etat répondra présent aux différents rendez-vous des grands chantiers réunionnais. Par La rédaction - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 18:59





Cette collaboration s’est notamment vue lors de



"On a su le faire pour la Nouvelle route du littoral où l’Etat apporte 420 millions d’euros pour permettre de finaliser le projet, on a su le faire pour Air austral", égrène la Première ministre. "Je pense qu’on va continuer à avancer dans cette bonne direction avec effectivement la poursuite en 2024 du Plan d’investissement dans les compétences (PIC), et donc de la formation des demandeurs d’emploi. On voit que, compte tenu du taux de chômage - je dis qu’il a baissé mais il reste élevé à La Réunion - c’est important de continuer à former les demandeurs d’emploi et donc l’Etat sera aux côtés de la Région sur ses compétences", en prend-elle l'engagement.



La Première ministre promet d’ailleurs de développer cette thématique au moment du lancement de



"On veut aussi avancer aux côtés de la Région sur deux beaux projets de lycée, dont un sur les métiers de la mer au Port, et sur celui dédié au tourisme vert dans l’Est de l’île", souligne la cheffe du gouvernement. L’Etat alignera ainsi 60 millions d’euros pour accompagner ces deux projets de lycées pour renforcer l’appareil de formation de la Région.



Borne briefée sur les embouteillages



Enfin, alors qu’elle n’aura pas l’occasion de goûter aux bouchons gratinés de notre réseau routier, la Première ministre ne perd néanmoins pas de vue que cette question du coma circulatoire représente un enjeu incontournable pour la collectivité régionale.



"Il y a une grosse préoccupation à La Réunion sur les enjeux de la mobilité. La présidente a lancé les états généraux de la mobilité qui font écho à des assises de la mobilité que j’ai pu mener dans des vies antérieures", en rigole l’ancienne ministre des Transports et pdg de la Régie autonome des transports parisiens.



"Sur ces sujets-là, je confirme que l’Etat participera au financement des études détaillées sur les réponses qui peuvent être apportées en termes de mobilité pour les Réunionnais et les systèmes de transport en commun qui peuvent être mis en place pour répondre à tous ces enjeux d’embouteillages que vivent au quotidien les Réunionnais", observe-t-elle.



