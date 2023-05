Borne assure le service après-vente de sa réforme des retraites

Dans les salons de la Pyramide inversée ce jeudi après-midi, la Première ministre était accueillie par Huguette Bello. La présidente du conseil régional a battu le pavé ces derniers mois aux côtés des syndicats pour dire non à la réforme des retraites concoctée par son invitée.



Le sujet qui fâche n’a évidemment pas fait l’objet d’un échange devant caméra mais face aux casseroles qui continuent d'accompagner chacune de ses sorties, Elisabeth Borne s’est évertuée à faire ressortir les dispositifs qui permettent selon elle à de futurs retraités d’être gagnants grâce à sa réforme.



"Je suis évidemment à l’écoute de ceux qui veulent s’exprimer sur le sujet. C’est mieux quand on s’exprime en échangeant qu’en tapant sur des casseroles. Je pense que c’est important de dire aux Réunionnaises et aux Réunionnais que dans la réforme des retraites, il y a des sujets qui les intéressent. L’âge de départ moyen à La Réunion il est de 64 ans aujourd’hui parce que beaucoup de Réunionnaises et de Réunionnais n’ont pas eu de carrière complète et donc ils doivent attendre l’âge d’annulation de la décote, 67 ans, pour pouvoir partir sans décote à la retraite. On a fait le choix de ne pas décaler cet âge. Donc, pour toutes ces personnes, ça ne change rien", prend-elle comme exemple précis à l'égard de ceux qui ont vilipendé sa réforme en bloc.



"Des avancées très concrètes"



Malgré la promulgation de la loi depuis le 14 avril, la Première ministre continue d’assurer le service après-vente de cette réforme en revenant par exemple sur une évolution de l’ASPA qui profite d'ores et déjà exceptionnellement au public réunionnais et sur la revalorisation du montant des retraites des smicards.



"On sait qu’à La Réunion, la retraite moyenne est plus basse que la moyenne nationale et vous savez que dans la réforme, à partir du 1er septembre, on aura une revalorisation jusqu’à 100 euros par mois pour ceux qui ont une carrière complète au SMIC et donc la proportion de futurs retraités qui bénéficient de cette revalorisation est beaucoup plus forte que dans la moyenne nationale. Et puis, il y a un enjeu important qui est la possibilité de faire appel au minimum vieillesse (appelé l’ASPA désormais, ndlr) quand on a une trop petite retraite. Il y a un certain nombre de personnes qui hésitent à faire appel à cette ASPA car elle fait l’objet d’une récupération sur succession, et là aussi dans la réforme des retraites, on a remonté le seuil en-dessous duquel il n’y a pas de récupération, de 100.000 à 150.000 euros", expose-t-elle, une faveur accordée aux petits retraités réunionnais puisque, sur le territoire hexagonal, le seuil de récupération sur succession du minimum vieillesse sera relevé à 100.000 euros au lieu des 39.000 qui prévalent jusqu'à maintenant.



"Donc je pense que ce sont des avancées très concrètes sur le sujet des retraites au-delà de ce sujet qui peut faire réagir du décalage de deux ans pour une partie des Français", reste-t-elle imperturbable face au tintamarre des marmites de La Réunion.