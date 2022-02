A la Une . Bords de ravines, bas-côtés... 84 dépôts sauvages recensés par Bandcochon cette semaine

Cette semaine, 84 photos de dépôts sauvages ont été recensées par le site Bandcochon.re. Le chemin reste long avant que les lourdes conséquences de ces gestes inciviques soient intégrées de tous. Par N.P - Publié le Samedi 12 Février 2022 à 17:31



Les fortes pluies engendrées par le passage de Batisrai ont brassé les déchets des ravines qui se sont retrouvés sur le littoral quand ils n'ont pas déjà fini leur course dans l'océan. Pourtant, des makotes continuent de jeter n'importe où, se souciant peu du devenir de leurs "cochonneries", comme en témoigne le bilan hebdomadaire du site participatif bandcochon.re Cette semaine, sept "chasseurs de cochonneries" ont transmis 84 clichés capturés dans six villes. Un appel est lancé aux "chasseurs" de toutes les communes pour mieux recenser les dépôts sauvages de l'île.



"Respectez les calendriers des encombrants et des poubelles même en cette période difficile où il y a beaucoup de travail avec les végétaux", implore Jacques Aulet, à l'initiative du compte rendu, rappelant sans cesse le risque sanitaire lié à la dengue, qui s'ajoute à celui lié à la pollution.

Quelques commentaires accompagnant les photos, pêle-mêle :

-Débouché du canal des Patates à Durand après le passage du cyclone Batsirai. No comment !!



-Carton, bouteille en verre, vaisselier, bac à glaçon... Tout cela déposé juste en amont d'une ravine ! -Toujours des déchets à cet endroit ! C'est un dépôt permanent en amont d'une grande ravine. -Toujours une horreur au guêtali du Boulevard Sud : c'est un dépôt sauvage permanent. Horrible !!



-A l'entrée des tours LTS au Moufia, un dépôt avec un écran d'ordi, un extracteur d'air, des bouteilles en plastique et en verre, canette en alu, des décorations de noël, des restes d'étagères et masque Covid... Mon dieu quelle mentalité ! Déchetterie à deux minutes pourtant :-O



-Deux matelas laissés en bord de route. La déchetterie du Moufia se trouve à 2 minutes en voiture !



-Batterie automobile entre deux tours LTS au Moufia -C'est à croire que le panneau de surveillance de dépôt sauvage est fictif : juste à côté, un tas d'immondices !! -C'est du propre ! Tout entre dans les poubelles, pourquoi laisser déchets au bord du chemin ? -Carcasse de bus d'Alternéo abandonnée en bord de route ! -Batterie automobile sur le bord du chemin -Dépôt sauvage rond-point de Bel Air Liste des communes impactées par la traque cette semaine Le Tampon 40 Saint-Pierre 21 Saint-Denis 13 Les Avirons 5 Saint-Louis 4 Saint-Paul 1 Total 84





Publicité Publicité