La grande Une Bordeaux : la violente agression d’une retraitée et sa petite-fille filmée par la vidéosurveillance

La vidéo diffusée ce lundi soir par l'ancien maire de Bordeaux Nicolas Florian sur son compte Twitter choque le pays. On y voit un homme pénétrer violemment dans le domicile d’une personne âgée. Par LG - Publié le Mardi 20 Juin 2023 à 10:21

Une septuagénaire et sa petite-fille ont été victimes ce lundi 19 juin d'une agression «d'une rare violence» à Bordeaux, a écrit le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde. Un suspect a été placé en garde à vue.



Les faits se sont déroulés en fin d'après-midi dans le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine, au domicile d’une personne âgée de 73 ans. Elle était accompagnée de sa petite-fille. La septuagénaire a été hospitalisée mais son pronostic vital n'est pas engagé, a précisé le préfet.



"L'exploitation vidéo par les forces de l'ordre et les déclarations d'un témoin ont permis une interpellation très rapide et la mise en garde à vue d'un suspect", a indiqué le préfet, qui "dénonce cet acte intolérable et souhaite que toute la lumière soit faite le plus vite possible".



Le suspect est né en 1993 à Bordeaux. Il compte une vingtaine de mentions à son casier judiciaire.



Attention, ces images peuvent choquer :

Images insupportables de l’agression d’une grand-mère et de sa petite fille sur le cours de la Martinique au cœur de #Bordeaux et en plein jour.

Je leur adresse tout mon soutien.

J'appelle à la plus grande sévérité dans la réponse pénale.