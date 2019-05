Bordeaux : Prison ferme pour des combats de coqs clandestins

Deux hommes ont été mis en examen par le tribunal de Bordeaux pour actes de cruauté envers un animal, suite à l’organisation de combats de coqs en Gironde.



Le parquet a requis à l'encontre des deux hommes de 35 et 44 ans, six mois de prison ferme et 12 mois avec sursis, assortis d’amendes pour des combats organisés en 2017 à Gauriaguet. Selon l’un des prévenus, les paris pouvaient brasser jusqu’à 24 000 €.



Ils ont écopé respectivement de deux mois de prison aménagés moyennant le port d’un bracelet électronique pour le premier et une amende de 5 000 €, son associé a écopé de 20 000 € d’amende, dont 15 000 avec sursis.



Les combats de coqs sont interdits en France. Ils sont autorisés seulement dans des régions où la tradition est ancrée, comme l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, La Réunion, les Antilles mais uniquement dans des gallodromes (lieu ou se déroule les combats, petite arène) déjà existants.



Les personnes intéressées avaient connaissance des combats via Whatsapp, puis étaient guidées par un "rabatteur". Cette activité était sous surveillance policière depuis un signalement par une voisine qui s’exaspérait de trouver des cadavres de coqs mutilés sur son terrain comme le rapporte OuestFrance.