National Bordeaux : Les policiers tirent 17 coups de feu pour stopper un véhicule

Samedi soir dernier, dans la ville de Bordeaux, les policiers ont dû faire usage de leur arme pour stopper le conducteur d'un véhicule qui leur fonçait délibérément dessus. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 25 Octobre 2021 à 22:06



La voiture s'immobilise et l'individu tente de s'enfuir mais en vain. Il est rapidement interpellé et placé en garde à vue. Celle-ci sera interrompue pour que la blessure par balle à la nuque du conducteur, occasionnée par les tirs, soit soignée. Ses jours ne sont pas en danger. Alors qu'ils tentent de procéder au contrôle d'un automobiliste dans le quartier Saint-Michel de Bordeaux ce samedi soir, quatre policiers de la compagnie républicaine de sécuritéont une sacrée frayeur.L'automobiliste prend la fuite en procédant à une marche arrière, rapporte 20 Minutes . Les policiers partent à sa poursuite jusqu'à ce que le conducteur, défavorablement connu des services de police, effectue une manœuvre et fonce délibérément sur les agents. S'estimant en danger immédiat, ces derniers tirent alors à 17 reprises dans sa direction, le touchant une fois.La voiture s'immobilise et l'individu tente de s'enfuir mais en vain. Il est rapidement interpellé et placé en garde à vue. Celle-ci sera interrompue pour que la blessure par balle à la nuque du conducteur, occasionnée par les tirs, soit soignée. Ses jours ne sont pas en danger.



