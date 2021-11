A la Une .. Bordeaux : Cinq anti-vax interpellés pour la destruction d’un radar

Cinq personnes ont été mises en examen par le parquet de Bordeaux mercredi 3 novembre. Ils sont soupçonnés d’avoir incendié un radar autonome sur une rocade. Les individus se seraient rencontrés lors d’une manifestation contre le pass sanitaire. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 10:38

Le parquet de Bordeaux a décidé de la mise en examen hier de cinq individus soupçonnés d’avoir mis le feu volontairement à un radar autonome dans la nuit du 25 au 26 octobre sur la rocade proche de la ville de Pessac.



Les cinq personnes, quatre hommes et une femme, sont âgés d’une trentaine d’années. Ils sont accusés d’avoir incendié un radar à l’aide d’essence et de pneus. Le groupe se serait rencontré lors d’une manifestation contre le pass sanitaire et voulait s’en prendre à l’État et sa politique sanitaire.



Ils ont été mis en examen pour "destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes" et "tentative de destruction en bande organisée du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes". Ils sont tous placés sous contrôle judiciaire strict.



