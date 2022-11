A la Une . Boom touristique à La Réunion durant l'été austral

L'INSEE révèle que la fréquentation touristique a atteint un niveau supérieur à ce qu'il était avant la crise Covid. Le trafic aérien et l'activité dans les hôtels-restaurants est en forte croissance. Et ce sont les établissements haut de gamme et de l'Ouest qui profitent principalement de cette hausse d'activité. Voici le communiqué de l''Institut national de la statistique et des études économiques : Par NP - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 15:06

À La Réunion, au cœur de l’hiver austral 2022, la fréquentation des hôtels et autres hébergements collectifs touristiques dépasse largement celle d’avant la crise sanitaire (+ 10 % en juillet et août par rapport à la même période de 2019). Elle est portée majoritairement par la clientèle française, résidente à La Réunion ou dans l’Hexagone. Avec une fréquentation en hausse, le chiffre d’affaires des structures d’hébergement et de restauration augmente fortement sur la période.



La fréquentation dépasse son niveau d’avant la crise dans les établissements haut de gamme (de 3 à 5 étoiles), et est du même ordre de grandeur qu’en 2019 dans les autres catégories. Elle progresse nettement dans les hébergements de l’Ouest.



À La Réunion, pendant l’hiver austral 2022, l’activité touristique se situe à un niveau très élevé, supérieur à celui d’avant la crise sanitaire. Avec 300 100 nuitées enregistrées en juillet et août 2022, la fréquentation dans les hôtels et les autres hébergements collectifs touristiques augmente de 10 % par rapport à la même période avant-crise de 2019 et de 38 % par rapport à celle de 2021. De fait, le taux d’occupation des chambres augmente pour atteindre 71 % en juilletaoût 2022, soit 8 points de plus qu’en 2019 et 19 points de plus qu’en 2021. La fréquentation des hébergements touristiques est assez similaire entre les mois de juillet et d’août en 2022.





Un trafic aérien de passagers et une activité des hôtels-restaurants au plus haut



Le haut niveau de la fréquentation touristique en juillet-août est en phase avec le dynamisme du trafic aérien de passagers avec les autres territoires français. Celui-ci dépasse son niveau d’avant la crise, avec 345 500 passagers sur la ligne Hexagone-La Réunion (+ 11% en juillet-août 2022 par rapport à la même période de 2019) et 47 200 passagers pour la ligne La Réunion-Mayotte (+ 36 %). Sur les destinations internationales (hors Comores), le trafic aérien reste nettement en deçà de son niveau de 2019.



La clientèle reste essentiellement française, qu’il s’agisse d’habitants de l’île ou de résidents de l’Hexagone et d’autres Outre-mer en voyage sur l’île. En effet, la clientèle étrangère n’est pas aussi nombreuse qu’avant la crise sanitaire. Elle induit seulement 8 % des nuitées en juillet-août 2022 contre 11 % en 2019 sur la même période. Cette part est cependant quatre fois plus élevée qu’en 2021 (2 %).



Du fait de la fréquentation touristique élevée au cours de l’hiver austral, le chiffre d’affaires des hôtels et des restaurants augmente fortement sur cette période. Cette croissance est liée pour partie à la hausse des prix (+ 8 % entre mi-2019 et mi-2022 pour les services d’hébergement). Mais l’activité augmente aussi globalement en volume. Ainsi, en juillet 2022, le chiffre d’affaires des hôtels est supérieur de 20 % à celui de juillet 2019 et de 6 % en août 2022. Quant au chiffre d’affaires de la restauration, il dépasse de près de 15 % en juillet-août 2022 son niveau de juillet-août 2019 (figure 2).