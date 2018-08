Booba et Kaaris remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire

La cour d'appel de Paris a ordonné ce matin la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire des rappeurs Booba et Kaaris, qui avaient été placés en détention provisoire après une bagarre dans la zone sous douane de l'aéroport d'Orly le 1er août dernier.



Les deux artistes qui se détestent cordialement et qui n'avaient de cesse de s'insulter sur les réseaux sociaux, doivent être jugés devant le tribunal de Créteil le 6 septembre notamment pour violences aggravées. Ils ont interdiction de quitter le territoire français, doivent remettre chacun une caution de 30.000 euros et ont interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre.



La cour a également ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire des huit proches des rappeurs qui avaient également participé à la bagarre et qui avaient aussi fait appel de leur détention provisoire.



Booba s'est dit "soulagé" par cette décision, selon son avocat, tandis que celui de Kaaris a regretté qu'une telle décision n'ait pas été prise plus tôt.



Booba et Kaaris et leurs gardes du corps s'étaient violemment affrontés le 1er août dans un hall de l'aéroport d'Orly devant des passagers mqui n'en croyaient pas leurs yeux, provoquant des retards sur certains vols et entraînant plusieurs dépôts de plainte dont celle d'Air France et du gérant de la boutique de duty free dont les rayons avaient été saccagés. Les protagonistes s'étaient notamment servi des flacons de parfum comme projectiles.