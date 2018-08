Booba et Kaaris écroués dans 2 prisons différentes

Pour rappel, une bagarre spectaculaire a éclaté mercredi dans un des halls de l'aéroport d'Orly entre Booba et Kaaris et chacune de leurs bandes.



Après deux nuits de garde à vue, les deux stars du rap français ont été écrouées dans la nuit de vendredi à samedi. Cependant ils ont tous deux été incarcérés dans des prisons différentes: l'un à Fresnes, l’autre à Fleury-Mérogis. Leur procès a, quant à lui, été renvoyé au 6 septembre prochain.



Cette décision a été prise par le président du tribunal correctionnel de Créteil, suite à leur comparution immédiate, à cause de "l'animosité persistante entre les deux groupes et le risque de nouvelles altercations". Les avocats des deux prévenus ont cependant déclaré qu'ils feraient appel de cette incarcération.



Ils risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. En effet, comme le souligne nos confrères de BFM TV, "des plaintes avaient été déposées par Aéroports de Paris et Air France qui a chiffré à 8 500 euros son préjudice dû aux retards sur plusieurs vols. Le gérant de la boutique de duty-free, qui a également déposé plainte, a lui fait état de 54 000 euros de dégâts."



"Les neuf autres prévenus dans ce dossier ont également été placés en détention provisoire", précise BFM TV.