Bonus-malus plastique: Les Réunionnais se méfient des promesses du gouvernement

Le plastique c’est plus automatique ! En tout cas à l’horizon 2025, au mieux… Le gouvernement a annoncé hier vouloir instaurer un système de bonus/malus sur les produits en plastique. Taxer les plastiques non recyclables profiterait ainsi aux produits dont les composés chimiques peuvent être recyclés.



Pour parfaire le cercle vertueux que souhaite lancer dès 2019 Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, la création de consignes pour les bouteilles en plastique est envisagée. Ni le calendrier ni le montant de la rétribution financière accordée en retour aux consommateurs prêts à faire ce geste n’ont été dévoilés ce dimanche.



Les Réunionnais que nous avons rencontrés ce matin dans une déchèterie de l’ouest sont partagés. "Les gens vont acheter sans tenir compte ! Ça finira comme le prix des cigarettes qui augmentent et que tout le monde achète", annonce un habitant de Plateau Caillou. "Ça dépend du prix de la consigne" ou encore "On nous a fait le même coup pour la retraite", ont du mal à y croire d’autres habitués de ce centre de collecte des déchets situé dans les hauts de Saint-Paul.