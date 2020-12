Bonne nouvelle pour les automobilistes : le nouveau pont de la Rivière des Galets en service dès ce mercredi 23 décembre

Infos pratiques

L’histoire de cet axe routier en quelques dates

un pont métallique, pour le sens sud/nord à l’amont construit entre 1936 et 1939

et un pont en béton précontraint, pour le sens nord/sud, à l’aval livré en 1975.

Un ouvrage construit également pour résister aux aléas climatiques

L’intervention du TCO dans la sécurisation des infrastructures et des habitants du quartier

Retour sur l’actu du jour

À noter toutefois que la bretelle de sortie vers le Sacré-Coeur étant prévue par le pont métallique, celle-ci restera interdite pour quelques mois encore aux poids lourds. Les poids lourds qui souhaiteraient sortir au Sacré-Coeur sont invités à sortir à l’échangeur suivant (ZAC 2000) ou au précédent (Cambaie) jusqu’à mi-avril 2021.Entre la commune du Port et celle de Saint-Paul, le nouveau pont de la Rivière des Galets s’insère entre les deux ouvrages existants de la RN1, distants d’une cinquantaine de mètres :Des fondations profondes ont été dimensionnées pour résister aux crues et à l’abaissement du lit de la rivière. Deux tabliers en charpente métallique ont ensuite été posés sur des appuis en béton armé.Ce nouveau pont a été dimensionné pour résister aux crues majeures de la rivière et aux phénomènes météorologiques les plus intenses.“En collaboration efficace et constructive avec les équipes de la Région, notamment en mutualisant les accès de chantier, le TCO vient également de finaliser des travaux de confortement des fondations de l’épi participant à la protection du quartier de la Rivière des Galets.Cet épi n°4 étant très sollicité pendant les crues, ces travaux financés par l’Europe et l’État vont permettre d’affronter la saison cyclonique plus sereinement même si nous ne sommes jamais à l’abri d’évènements extrêmes. C’est aussi pourquoi nous entreprendrons l’année prochaine, les travaux de confortement des épis 5 et 6.Depuis 2018, date du transfert de la compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) et avec les travaux des épis 5 et 6 en 2021, ce seront plus de 11M € qui auront été mobilisés par le TCO pour le renforcement et l’entretien des ouvrages de protection contre les inondations de la Rivière des Galets, ce qui démontre notre engagement de nouveau maître d’ouvrage.” (Emmanuel Séraphin, président du TCO)