A la Une . Bonne nouvelle pour Air Austral: Inspection positive pour les moteurs du 1er Boeing 787 Les nouvelles de l'inspection du moteur du Boeing 787 F-OLRC d'Air Austral sont plutôt rassurantes. Le premier appareil, parti mercredi dernier aux Etats-Unis pour un contrôle de maintenance, ne présenterait pas de défaut sur ses moteurs Rolls Royce Trent 1000. Son frère jumeau le F-OLRB, qui opère actuellement sur la ligne Dzaoudzi-Paris va lui aussi partir en inspection dès le 6 juin.









Air Austral, comme toutes les compagnies du monde possédant des B787, a reçu une directive de son autorité de contrôle pour programmer une inspection de ses deux appareils.



Le deuxième 787 d'Air Austral, opérant toujours actuellement entre Mayotte et la métropole, s'est trouvé dans l'obligation d'avoir un plan de vol lui permettant de se trouver à 140 minutes d'un aéroport de secours.



L'inspection est désormais terminée pour le 787 F-OLRC, et les résultats sont de très bon augure pour la future inspection de son frère jumeau le F-OLRB. Les moteurs ne présentent aucun danger. L'engin actuellement positionné à Mayotte partira à son tour en inspection le 6 juin. Ce dernier ayant moins volé que son jumeau (son premier vol date d'août 2016 contre un premier vol en janvier 2016 pour l'autre engin), il y a fort à parier qu'il passera lui aussi l'inspection sans encombre.



Un changement de moteur anticipé pour le premier 787



Un changement de moteur anticipé pour le premier 787

Air Austral procèdera pour le 787 F-OLRC au changement de son moteur, une mesure d'anticipation, ce qui implique une immobilisation jusqu'au mois de juillet. La décision pour le F-OLRB, dont le moteur a effectué moins de cycles, n'a pour l'instant pas été prise.





