La grande Une Bonne nouvelle : Le premier patient réunionnais atteint du coronavirus est rentré chez lui

C'était le 11 mars dernier. Il y a un peu plus de 3 semaines. On dirait presque une éternité tant il s'en est passé des choses depuis.



La Réunion apprenait avec effroi le premier cas officiel de coronavirus. Il s'agissait d'un homme de 80 ans qui avait transité par Paris, au retour d'une croisière dans les Caraïbes.



24 jours après, c'est à dire hier, l'homme est sorti de l'hôpital et est rentré chez lui.



Pierrot Dupuy