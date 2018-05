Bonne fête du Travail!

En ce 1er mai, fête du Travail, le Quotidien et le Journal de l’ile traditionnellement ne paraissent pas. Zinfos974 reste toutefois mobilisé. Au cours de la journée, retrouvez tous nos articles locaux, nationaux, "océan indien" et internationaux.



Célébrée dans de nombreux pays, la Journée internationale des travailleurs est l’occasion pour les organisations syndicales de se faire entendre.



A La Réunion, elles se réunissent ce mardi à 9h devant le jardin de l'Etat à St-Denis. "Les prises de décision ministérielles nous conduisent plus que jamais à participer à cette manifestation et à cette fête du travail ", indique le SAIPER.



De son côté, comme chaque année, la CFDT organise un pique-nique ce midi sur le site du "Jardin des oiseaux" à l'Etang-Salé.