Bonne fête du 20 décembre à tous les Réunionnais !

Si les Réunionnais ont pour habitude de faire des festivités à cette occasion et se mobilisent pour célébrer en musique la liberté et l’identité réunionnaise aux quatre coins de l’île, l’année 2020 sera différente.



Au vu de la situation sanitaire, les festivités du 20 décembre se tiendront sous la forme d’un "temps commémoratif avec un public restreint, masqué et si possible assis" avait annoncé le préfet de la Réunion le 4 décembre 2020.



Depuis maintenant 172 ans, La Réunion célèbre donc l’abolition de l’esclavage car, si la France a décrété l’abolition de l’esclavage dans les colonies dès 1794, ce n’est que le 20 décembre 1848 que Sarda Garriga proclamera officiellement l’abolition de l’esclavage à La Réunion.



La fête Kaf n’est pas uniquement réservée aux « Cafres », à savoir les noirs descendants d’anciens esclaves, mais c’est bien toute la population, toutes religions et origines confondues qui célèbrent cette fête, celle de la liberté, de la tolérance et du métissage.



L’objectif de cette célébration, au-delà de faire honneur à la mémoire des esclaves, est de rappeler aux jeunes et moins jeunes l’Histoire de la Réunion.