A la Une . Bonne fête des mères

Les mamans sont célébrées ce dimanche. Une tradition devenue un véritable événement commercial. Par N.P - Publié le Dimanche 29 Mai 2022 à 06:15





Mais d'où vient cette fête ? Si dans la Grèce antique, la figure maternelle était déjà célébrée, la fête des mères telle qu'elle qu'on la fête aujourd'hui vient plutôt d'outre-Atlantique. C'est Anna Jarvis, une militante américaine, qui décide en 1907, après avoir perdu sa propre mère, de lancer une campagne pour dédier un jour aux femmes élevant des enfants. En 1914, le texte est approuvé par le gouvernement et les États-Unis célèbrent le "Mother's Day" qui se déroule chaque second dimanche de mai.



En France, il faut remonter à l'entre-deux-guerres. En 1918, Lyon célèbre la journée des mères pour rendre hommage aux femmes qui ont perdu leurs fils ou leur mari pendant la Première Guerre mondiale. Le gouvernement officialise une journée dédiée aux mères en 1926, dans le cadre d'une politique nataliste. Le maréchal Pétain reprendra cette célébration, incitant tous les Français à la célébrer.



Une fête devenue commerciale



Après guerre, la loi du 24 mai 1950 dispose que "la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la 'fête des Mères'". L 'organisation sera par la suite transférée au ministre chargé de la Famille.

