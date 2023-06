La grande Une Bonne fête à toutes les mamans !

Ce 4 juin est l'occasion de célébrer l'une des personnes les plus importantes de nos vies : notre maman. La fête des Mères est une journée spéciale dédiée à honorer l'amour, le dévouement et le soutien inconditionnel que les mères nous offrent chaque jour. Par Zinfos 974 - Publié le Dimanche 4 Juin 2023 à 06:42

Célébrer les mères est une tradition qui remonte à des millénaires. Dans la Grèce antique, la figure maternelle était déjà célébrée. Mais la fête des Mères telle qu'on la célèbre aujourd'hui vient plutôt d'outre-Atlantique. C'est Anna Jarvis, une militante américaine, qui décide en 1907, après avoir perdu sa propre mère, de lancer une campagne pour dédier un jour aux femmes élevant des enfants. En 1914, le texte est approuvé par le gouvernement et les États-Unis célèbrent le "Mother's Day" qui se déroule chaque deuxième dimanche de mai.



En France, il faut remonter à l'entre-deux-guerres. En 1918, Lyon célèbre la journée des mères pour rendre hommage aux femmes qui ont perdu leurs fils ou leur mari pendant la Première Guerre mondiale. Le gouvernement officialise une journée dédiée aux mères en 1926, dans le cadre d'une politique nataliste. Le maréchal Pétain reprendra cette célébration, incitant tous les Français à la célébrer.



Un télescopage avec la Pentecôte



Chaque année, c'est le deuxième dimanche de mai que de nombreux pays à travers le Monde ont choisi pour la fête des Mères. En France, c'est le dernier dimanche de mai qui a été choisi sauf si, comme cette année, cette date coïncide avec la Pentecôte. Dans ce cas, la fête des Mères est déplacée au premier dimanche de juin.



Cette année, la fête des Mères est donc célébrée ce 4 juin. C'est une journée pour montrer à nos mères à quel point elles comptent pour nous, les remercier pour tout ce qu'elles ont fait et continuent de faire pour nous. Que ce soit par des gestes simples comme offrir des fleurs, préparer un repas spécial ou simplement passer du temps de qualité ensemble, chaque geste compte pour exprimer l'amour et la reconnaissance.



En cette journée et bien plus, prenons le temps de dire "Je t'aime" à nos mamans et leur montrer combien elles sont précieuses.



Bonne fête à toutes les mamans !