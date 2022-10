Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Bonne chance à tous les traileurs du Grand Raid ! Le Grand Raid c’est presque parti ! Saint-Paul, labellisée Ville active et sportive, se félicite d’accueillir sur ses terres la Diagonale des fous 2022. Cette épreuve mythique génère des retombées médiatiques, touristiques et économiques majeures.

La Réunion rayonnera ainsi à internationale. Notre commune aussi car cette Diagonale des Fous traversera notre territoire. Marla, Les Orangers, Roche Plate, le Maïdo… C’est incroyable, c’est unique, c’est superbe pour notre magnifique terre de sport de recevoir une telle exposition. Cela renforce aussi son attractivité.



Toute l’attention se portera exclusivement sur notre département l’espace d’un week-end d’ultra-trail suivi dans le monde entier. C’est un honneur de voir passer sur notre territoire les sportives et les sportifs au départ de l’une des courses les plus redoutables au monde pour le corps et l’esprit.



La Municipalité apporte son soutien à ces sportives et à ces sportifs d’exception lancé·es sur les sentiers les plus exigeants de La Réunion. On ne peut être qu’admiratifs devant leur courage. Ces compétiteurs ne sont pas effrayés par l’immensité du défi à surmonter.



Ces difficultés les poussent à puiser dans des ressources insoupçonnées pour se transcender. Le Grand Raid incarne une odyssée personnelle vers le dépassement de soi. Cette course illustre des valeurs de solidarité et d’humanisme auxquelles nous sommes attachés à Saint-Paul. Une pensée aussi pour les bénévoles, un maillon essentiel aux performances exceptionnelles de ces raideurs.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et tous les élu·es du Conseil Municipal souhaitent à tous les traileurs la meilleure des courses.





