(2) Estimations de l’Institut International de recherche sur la Paix de Stockholm (SPIRI) publiées le 4 janvier dernier dans Le Quotidien de La Réunion. Il y aurait environ 10.000 villes sur notre planète (1) et probablement plus de 13.000 bombes nucléaires (2).Il y aurait donc largement assez de bombes pour faire disparaître toutes les plus grandes villes du Monde.À quoi joue-t-on ? Et ça discute, et ça papote. On en est encore à se demander si une guerre nucléaire peut être gagnée ! On en est encore, au sein des plus hautes instances du Monde, à se demander si une guerre nucléaire est encore possible. Le concept d’une guerre nucléaire ingagnable avait été évoqué en 1985 par Gorbatchev et Reagan. Les cinq grandes puissances tentent aujourd’hui de rassurer l’opinion publique, mais n’ont pourtant jamais repris cette idée. Tout ceci amène notre ami Antonio Guterres (secrétaire général de l’ONU) à dire la chose suivante : « Combien de temps notre chance peut-elle durer ? L’anéantissement nucléaire est une épée de Damoclès. Il suffirait d’un malentendu pour entraîner la souffrance et la mort à une échelle effroyable, mais aussi la fin de toute vie sur Terre ».Bonne année quand-même.(1) source : https://nextcity.org/urbanist-news/there-are-10000-cities-on-planet-earth-half-didnt-exist-40-years-ago (2) Estimations de l’Institut International de recherche sur la Paix de Stockholm (SPIRI) publiées le 4 janvier dernier dans Le Quotidien de La Réunion.