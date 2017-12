Bonne année irrévérencieuse aux lecteurs de Zinfos

Comme tous les ans, je m'apprêtais à rédiger mes voeux aux lecteurs de Zinfos.



Comme tous les ans, je m'apprêtais à vous souhaiter de façon très classique une bonne et heureuse année. J'aurais essayé de faire un peu différemment de l'année dernière, mais difficile de faire tous les ans dans l'originalité.



Et puis, en parcourant ma page Facebook, je suis tombé sur des voeux qui m'ont mis le sourire aux lèvres. Des voeux un peu irrévérencieux, mais bien à l'image du Zinfos que j'ai envie de vous offrir tous les jours.



En résumé : Parler sérieusement de choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux.



Je vous livre donc ces voeux tels quels ci-dessous et un grand merci à l'amie à qui je les ai volés. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas.



Toute l'équipe de Zinfos, une douzaine de journalistes plus les techniciens, la secrétaire, les pigistes... se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2018...



Pierrot Dupuy



Je vous souhaite une merveilleuse année irrévérencieuse et politiquement incorrecte.



Gagnez plein de pognon, car c’est important le pognon.



Faites la fête, mangez et buvez car la vie est courte ! Tant que vous ne prenez pas le volant, faites les fous !



Rigolez, moquez-vous de vous et des autres, faites des farces, racontez des blagues, emmerdez les emmerdeurs, et fermez le clapet aux cons !



Ne vivez pas pour travailler, mais travaillez (un peu) pour vivre. Et surtout ne faites que ce qui vous passionne.



N’écoutez pas les extrémistes, les sectaires, les bigots, les cocos, et les fachos..



Aimez-vous et faites l’amour,



Bonne année 2018