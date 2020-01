Bonne année La Réunion !

Espérant que vous avez dignement réveillonné hier soir, et que vous n'avez pas trop abusé de la bonne chair, l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé..., toute l'équipe de Zinfos974 vous souhaite une bonne et heureuse année.



En ce premier jour de 2020, vos journaux ne paraissent pas, mais chez Zinfos, la permanence est assurée en cette Saint-Sylvestre (un.e journaliste s'est couché.e tôt). Une pensée au passage pour tous les citoyens qui ont travaillé cette nuit au service des autres.



2019 n'est plus, vive 2020 !



Cette année s'annonce riche en évènements que l'équipe de Zinfos suivra pour vous au plus près, telles les élections municipales en mars, qui changeront peut-être le paysage politique réunionnais, et nous saurons bientôt si la retraite sera à points ou point.



Merci d'être toujours plus nombreux à nous lire, et, de nouveau, bonne année 2020 !