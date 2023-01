Bonne année 2023

L’année 2023 sera particulièrement décisive pour La Réunion. Elle correspond à l’avancement de dossiers engageant l’avenir de notre île.



Le Schéma d’Aménagement Régional, le Plan Pluriannuel de l’énergie, le Plan Régional de Gestion et de Prévention des Déchets, le Schéma régional de développement économique... Voilà autant de documents stratégiques qui constituent une opportunité unique d’assurer une cohérence et de porter une vision globale du développement durable de La Réunion.



Dans un contexte qui reste lourd d’incertitudes, nous aurons à faire des choix et des arbitrages. Ils seront toujours commandés par notre volonté de réaliser notre projet de mandature et d’agir en toute transparence. La collectivité a été remise sur de bons rails mais la tâche reste immense. Nous l’abordons avec courage et détermination, guidés par la volonté d’agir pour l’intérêt général. Nous serons, je m’y engage, au rendez-vous de nos ambitions pour bâtir cette Réunion plus juste, plus solidaire et plus soucieuse de son environnement. Une Réunion qui s’affirme, qui entreprend, qui innove, qui protège les plus modestes et offre à ses jeunes les outils de son émancipation.



Riches de ce que nous sommes et des talents de notre peuple, gardons le cap vers un monde meilleur !

Au nom de la Région Réunion, je vous souhaite une très belle année 2023.



Recevez nos meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Que la lumière de l’espoir éclaire vos chemins de vie. Qu’elle inonde vos cœurs et vos âmes.



Huguette BELLO Présidente de la Région Réunion