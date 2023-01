Bonne année 2023 chers Zinfonautes !

Zinfos974 vous remercie, chers lecteurs, de votre fidélité tout au long de l’année écoulée et depuis 2008, date de création de votre site d’actualité péi.



Cap sur 2023 qui dit adieu définitivement aussi, on l’espère tous, à deux années terribles et inédites de pandémie.



Nous vous souhaitons une nouvelle année remplie de joie, de bonheur et de réussite. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux sur le web, nos réseaux sociaux ou grâce à votre application préférée sur smartphone. Merci !