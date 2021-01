Santé, amour, bonheur, prospérité…mais aussi actualité. Les journaux ne paraissent pas en ce premier jour de l’année mais la rédaction de Zinfos reste mobilisée en cette Saint-Sylvestre. Nous aurons à cette occasion une pensée pour celles et ceux qui veillent à notre santé et notre sécurité.



L’année 2020 a été particulièrement riche en informations mais aussi en émotions. Cette pandémie est sans conteste l’actualité qui nous a le plus mobilisés mais nous allons aussi tabler sur des jours meilleurs. L’information participe à éclairer chacun d’entre nous, elle est un droit constitutionnel. La rédaction va donc continuer à faire tout son possible pour la relayer.



Une mission qu’il est difficile de mener à bien sans nos Zinfonautes. Nous en profitons ainsi pour vous remercier de nous suivre cette année encore. Zinfos est aujourd’hui le site leader de l’information à La Réunion. Vous êtes 1.230.000 utilisateurs par mois en moyenne, 155.000 abonnés sur Facebook, 19.400 sur Instragram et 13.000 sur Twitter.



Encore merci à vous et une très bonne année 2021 !