Bonne année 2018 !

Comme chaque 1er janvier, vos journaux de presse écrite font l’impasse sur leur mise en vente.



Il ne sera pas trop tard, ce mardi, pour découvrir dans vos titres préférés, les photos du réveillon sur les plages de Saint-Paul, de Saint-Pierre, ou encore de découvrir les visages et les prénoms des premiers bébés de l’année.



Cette journée de lundi, généralement signe de reprise de l’activité, sera pour beaucoup d’entre vous celle d’une grâce matinée qui pourrait bien être aussi longue que la nuit dernière…



Pensons également aujourd’hui à tous ceux qui veillent à notre santé et notre sécurité en ce jour férié, dans les hôpitaux et toutes les administrations qui sont d'astreinte pendant que nous souhaitons la bonne année à nos proches.



Merci, enfin, à tous nos Zinfonautes de suivre leur site favori en 2018 comme vous l’avez fait, de plus en plus nombreux, en 2017. Bonne année !



La rédaction