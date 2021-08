Bon Plan Vélo : La CIVIS inaugure son service "Altervélo libre-service"

Dans le cadre de son schéma directeur Vélo « Le Bon Plan Vélo », la CIVIS mène une politique cyclable volontariste autour du développement de solutions vélos attractives et innovantes, d’un réseau cyclable continu, et d’actions de promotion et de sensibilisation liées à la pratique du vélo.



La volonté intercommunale est de faire du vélo un mode de transport du quotidien et de créer un contexte favorable au développement de la multimodalité en complément des réseaux de transports collectifs (urbain et interurbain) sur son territoire.



En effet, à l’heure des engorgements routiers, il devient primordial de favoriser d’autres modes de déplacements dits doux, notamment pour les trajets de courtes distances. En ce sens, le vélo, et plus spécifiquement le vélo électrique, constitue une véritable alternative de mobilité à l’automobile.



Lancé en 2019, le service Altervélo (location longue durée de cycles) qui connait un véritable engouement de la part des usagers en est la parfaite démonstration. On compte aujourd’hui près de 500 vélos en location et une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger.



Dans le cadre de ce « Bon Plan Vélo », la CIVIS manifeste une nouvelle ambition avec la mise en place d’un dispositif de location de vélos à assistance électrique en libre– service afin d’apporter une réponse concrète et complémentaire à des besoins de mobilité spontanés et de courte durée.



Ainsi la CIVIS qui a été pionnière sur les offres de mobilité active avec « Altervélo longue durée », 1er service public de locations de vélos à assistance électrique, inaugure son nouveau service « Altervélo libre – service ». La SEMITTEL, partenaire historique de la CIVIS sur les questions de mobilité, s’est vu confier le déploiement de ce nouveau service. Après 1 an d’études préalables, de tests grandeur nature, de formation et de renfort de ses équipes, le service est opérationnel.



A partir du 12 août, les réunionnais et les visiteurs pourront profiter de ce nouveau service pour leurs déplacements quotidiens courts « d’Altervélo libre–service ». Pour son lancement, ce service propose 80 vélos à assistance électrique en location et 10 stations réparties sur les communes de Saint – Pierre et de Saint – Louis.