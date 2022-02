Communiqué Bon LADOM : Corsair permet de réserver un vol directement en ligne

Par N.P - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 17:33

Le communiqué :



Depuis décembre 2021, Corsair innove et propose aux voyageurs résidants à Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, La Réunion et Mayotte de réserver un vol sur son site Internet en bénéficiant de la réduction attachée aux bons LADOM. En plus d’un gain de temps conséquent, cela permet aux voyageurs d’éviter de multiplier les contacts en cette période où les contraintes sanitaires sont strictes. Autre avantage, ils n’ont plus à respecter les horaires d’ouverture d’une agence physique et peuvent réserver tranquillement de chez eux à l’heure qu’ils préfèrent.



Cette aide est attribuée sous conditions de ressources (quotient familial du foyer de rattachement inférieur ou égal à 11 991 euros). Pour en bénéficier, il suffit de constituer un dossier en ligne auprès de LADOM sur :



« Cette nouvelle fonctionnalité était très attendue depuis la dématérialisation proposée par les services de LADOM. Désormais, nos clients peuvent effectuer leurs démarches administratives et leurs réservations de billets d’avion sans à avoir à se déplacer ! Une vraie innovation au service de nos clients, et très simple d’utilisation : au moment du paiement sur notre site, il sera proposé le paiement avec un bon Ladom si le dossier respecte les conditions d’utilisation du bon. Et bien entendu, nos conseillers resteront toujours disponibles si les voyageurs préfèrent venir dans l’une de nos 4 agences à La Réunion », souligne Jules Perreau, directeur régional océan Indien de Corsair.

Exemples de prix avec déduction d’un bon LADOM

Prix à partir de :



467€ TTC Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre / Paris-Orly (vol aller/retour comprenant un bagage en soute) è Montant du bon LADOM 270€ soit un total de 197€ TTC à la charge du passager



649€ TTC La Réunion / Paris-Orly (vol aller/retour comprenant un bagage en soute) è Montant du bon LADOM 440€ soit un total de 209€ TTC à la charge du passager



765€ TTC Mayotte / Paris-Orly (vol aller/retour comprenant un bagage en soute) è Montant du bon LADOM 440€ soit un total de 325€ TTC à la charge du passager





