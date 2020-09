A la Une .. Bombe au PSG : Neymar testé positif au Covid-19

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020

La nouvelle va faire l'effet d'une bombe. On sait maintenant qui est le troisième joueur du Paris Saint-Germain testé positif au Covid-19. Il s'agit ni plus ni moins que de Neymar, dont le nom vient s'ajouter à ceux de Leandro Paredes et Angel Di Maria.



Les trois joueurs revenaient tous d'Ibiza (Espagne), où le virus circule activement en ce moment. Comme plusieurs de leurs coéquipiers, ils y ont passé une partie de leurs vacances après le « Final 8 » de la Ligue des champions.



Neymar, Paredes et Di Maria vont observer une mise en quarantaine d'une semaine, révèle L'Equipe.



Le prochain match du PSG est prévu le 10 septembre à Lens, en match en retard de la 2e journée de Ligue 1. Rappelons que pour qu'il soit reporté, il faut qu'une des équipes enregistre quatre cas dans les huit jours précédents. Pour le moment, il n'y en a que trois....



