La grande Une Bombe artisanale au Moufia : L’homme a filmé son installation

Une corde pend du plafond au-dessus d’une bouteille de gaz, posée au milieu du salon, et elle-même reliée à une prise électrique. C’est ce que l’on peut voir sur la vidéo diffusée sur internet hier par l’auteur de cette curieuse installation, et qui a nécessité l’intervention d’une équipe de déminage ainsi que l’évacuation de l’immeuble ce lundi. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 14 Septembre 2020 à 16:46 | Lu 18786 fois





On peut y voir une bouteille de gaz, reliée par des écouteurs et autres chargeurs à une prise électrique. Juste au-dessus, une corde pend du plafond, avec à son bout le bouchon de protection de la bouteille et une autre paire d’écouteurs.



Juste à côté, au sol, un tapis de prière "tourné vers La Mecque", et un exemplaire du Coran: "ça attire les ondes positives".



"Je mélange tous les flux d’ondes positives, plus le culte, plus la science, plus les mathématiques, la physique, la chimie, […]"



L’auteur de la vidéo publiée ce dimanche se serait rendu de lui-même dans un service psychiatrie ce lundi. Il aurait alors évoqué la présence d’une bombe artisanale dans son appartement, une menace prise au sérieux par les médecins alors que le jeune homme est déjà inscrit au fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).



Selon nos informations, Il évoque des "flux énergétiques" qui traverseraient la curieuse installation au milieu de son salon. Le jeune homme tient des propos quelque peu incohérents alors qu’il filme son appartement.On peut y voir une bouteille de gaz, reliée par des écouteurs et autres chargeurs à une prise électrique. Juste au-dessus, une corde pend du plafond, avec à son bout le bouchon de protection de la bouteille et une autre paire d’écouteurs.Juste à côté, au sol, un tapis de prière "tourné vers La Mecque", et un exemplaire du Coran: "ça attire les ondes positives"."Je mélange tous les flux d’ondes positives, plus le culte, plus la science, plus les mathématiques, la physique, la chimie, […]"L’auteur de la vidéo publiée ce dimanche se serait rendu de lui-même dans un service psychiatrie ce lundi. Il aurait alors évoqué la présence d’une bombe artisanale dans son appartement, une menace prise au sérieux par les médecins alors que le jeune homme est déjà inscrit au fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).Selon nos informations, il s'agirait de l'appartement de l'un des jumeaux radicalisés en 2015 par le prédicateur salafiste surnommé l'Egyptien





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur