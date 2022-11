International Bombardements en Ukraine : Plus de 10 millions de personnes privées d’électricité

La capitale Kiev, ainsi que de nombreuses villes ukrainiennes, ont de nouveau subi des attaques. Plusieurs missiles ont été tirés et ont provoqué d'importants dégâts. Par C.L. - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 21:41

Jeudi 17 novembre, lors de son adresse télévisée journalière, Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie fait la guerre contre l’électricité et le chauffage en faisant exploser des centrales électriques et d’autres installations énergétiques.



En raison du retour d'un grand froid, la consommation d’électricité a augmenté dans les régions d’Ukraine et cela a compliqué davantage la situation déjà difficile dans le système électrique.



Kiev dénonce les diverses salles de torture dans diverses régions de l’Ukraine. Dmytro Loubynets, chargé au Parlement des droits de l’homme, a déclaré à la télévision nationale, jeudi, l’ampleur du phénomène. Des dizaines de personnes ont été électrocutées, battues avec des tuyaux métalliques. Leurs os étaient brisés et tout a été filmé par les Russes.



Dymytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a annoncé jeudi, l’arrivée d’une délégation ukrainienne en Pologne. Ils souhaitent accéder rapidement au site où deux personnes ont été tuées par un missile, en coopération avec les forces de l’ordre polonaises.



Lors d’une frappe sur des bâtiments résidentiels de Vilniansk, dans la région de Zaporijia, au moins quatre personnes ont été tuées. 14 blessés ont été dénombrés à Dnipro et des infrastructures ont été touchées près d’Odessa.