Courrier des lecteurs Bolsonaro, menteur ?

Oui, c'est ainsi que notre Président a qualifié le Président du Brésil en référence à l'incendie qui ravage actuellement la forêt amazonienne.

Je cite son morceau de bravoure: "Notre maison brûle ! l'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène est en feu"!

Ce qui a mis le Président du Brésil en pétard, et qui tout de suite a allumé le contre-feu en s'appuyant sur des chiffres incontestables: En août, l'Earth Observatory de la NASA fait le point sur l'évolution des feux dans le monde, qu'ils soient d'origine humaine ou accidentelle.

Pour cela, la NASA s'appuie sur les observations du satellite équipé du système MODIS. Résultat de ces observations commencées au début des années 80 : il apparaît que le continent des feux n'est pas l'Amérique du Sud, mais l'Afrique!

En outre, il est rapporté qu'entre 2003 et 2019, le nombre des feux des forêt a chuté de 25 %. D'autre part, la déforestation a diminué de 73 % entre 2004 et 2018 au Brésil! Monsieur Bolsonaro évoque la désinformation, les faits parlent pour lui. Comme vous le savez, Macron, en mal de com' et de reconnaissance certainement, a rajouté cette question au rassemblement du G7! Macron, assoiffé de pouvoir et d'hégémonie a fait là, de l'ingérence dans les affaires du Brésil. Macron, manipulateur, certes, mais dans cette affaire, le menteur, c'est lui. Alain Nivet





