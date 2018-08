Bois de Nèfles se met au foot et au volley

Le coup d’envoi d’un tournoi de football et de volley-ball sera donné ce dimanche 12 août 2018 au complexe sportif de Bois de Nèfles. Baptisé « Festivolley », l’événement se tiendra de 8 heures à 19 heures.10 équipes de foot, au maximum, (6 joueurs et 4 remplaçants) se disputeront la victoire sur la pelouse. Côté volley, des formations de 4 joueurs mesureront leur force sur le terrain avec un nombre d’équipe limité à 30. Si vous souhaitez participer, il faut obligatoirement se pré-inscrire par courrier électronique (racingclubouest@gmail.com).Contactez le 06 92 58 35 51 pour vous renseigner sur la partie de football et le 06 92 79 77 16 pour le volley. La commune de Saint-Paul soutient la manifestation sportive portée par le Racing Club de l’Ouest. Dernière information importante : l’installation d’une buvette pour se restaurer et se rafraîchir après les efforts réalisés sur le terrain !