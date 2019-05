Bois-de-Nèfles Saint-Paul : Beau succès pour la journée "Sports et bien être"

La journée "Sports et bien être" organisée ce dimanche, 19 mai 2019 à l'initiative de l'association TAMG, au gymnase de Bois-de-Nèfles Saint-Paul a connu un beau succès. Démonstrations de sports de combat, yoga, zumba, moringue et percussions... de nombreuses animations étaient mises en place.



Président du Département, par ailleurs conseiller départemental du canton, Cyrille Melchior a mis l'accent sur "la qualité de l'organisation de cette journée d’animations sportives pilotée par Raymond Tréport". "Je salue le formidable travail des organisateurs et des associations présentes qui nous ont offert un magnifique bouquet très varié de sports de combat, au travers d'un événement qui apporte une belle animation sur le quartier", souligne Cyrille Melchior. "Comme chacun sait, pratiquer un sport est très bon pour la santé. Mais le sport qui créé du lien social peut aussi être un tremplin pour notre jeunesse".