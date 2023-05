Communiqué Bois de Lettres, Journée internationale du vivre-ensemble en paix

À l'occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix mardi 16 mai 2023, l'association Réunion Métis et ses partenaires organisent Bois de Lettres, un événement gratuit à Saint-Benoît, L'Étang-Salé, Les Avirons, Saint-Paul, Le Port et Saint-Denis. Par NP - Publié le Samedi 6 Mai 2023 à 17:30

L’association Réunion Métis propose à la population, à l’occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, de venir écrire sur des cartes postales mises à disposition gratuitement sous des arbres dans 6 communes de l’île.



Après avoir été accrochées aux arbres, créant ainsi un magnifique feuillage de souvenirs, d’anecdotes, de mots doux et de secrets réunionnais, les cartes d’un arbre seront postées aux participant.e.s ayant écrit sur un autre arbre de l’île.



Cette installation a pour but de faire communiquer les habitant.e.s de l’île, d’éclairer nos liens dans le partage et de les célébrer autour de ces arbres, symboles du vivre-ensemble.



Ainsi, s’amorcent des correspondances entre population réunionnaise, associations et entreprises.



Le but de cette action est de proposer aux Réunionnais.e.s une autre manière d’échanger. Un partage de souvenirs et d’histoires personnelles, gardant en toile de fond un message subtil sur le bien vivre ensemble, par le faire ensemble à La Réunion.

Comment ça se passe ?



Temps 1 : Chaque partenaire accueillant invite les passant.e.s à écrire sur des cartes postales fournies gratuitement par l’association Réunion Métis pour partager des histoires et des messages personnels, puis à les accrocher au Bois de Lettres le temps de cette journée.



Temps 2 : Chacun.e recevra la carte postale d’un.e autre participant.e. Ainsi s’initie un partage entre deux habitant.e.s de l’île. Chaque temps sur chaque territoire est co-construit avec chaque accueillant en fonction de son public et de son environnement. Simplicité, faire ensemble, scénographie, lumière, vivre-ensemble, accueil.

Programme par ville



Saint-Benoit



Accueillant : Théâtre Les Bambous

Le théâtre LES BAMBOUS est une scène conventionnée d’Intérêt national – expressions d’aujourd’hui, dont la mission première est de faire découvrir au public non ce qu’il aime, mais ce qu’il pourrait aimer.

Emplacement du Bois de Lettres

Jardin Fairol, rive gauche de la rivière des Marsouins.

Y aller

En face du parking du stade de l’ilet, de l’autre côté de l’avenue Jean Jaurès

Se garer

Parking de 200 places du stade de l’ilet

Kwé i fé de 16h00 à 20h00 ?

16h00 : goûter De 18h00 à 19h00 : contes avec Bernard Ifanohiza 19h00 : clôture de l’événement avec un pot de l’amitié

Contact Association Réunion Métis sur place : Tanguy SÉVAT-DENUET T. 0692 53 70 52



Saint-Denis



Accueillant : Association Pti Colibri

P’ti Colibri est une association socio- culturelle œuvrant depuis 2015 à la valorisation des habitant.e.s et des quartiers de Petite-Île, de la Colline et du Bas de la Rivière de Saint-Denis.

Emplacement du Bois de Lettres

Rive gauche de l’embouchure de la Rivière Saint-Denis

Y aller

Au bout de la Rue de l’Abattoir

Se garer

Parking Rue de la Boulangerie, rive droite de la Rivière Saint-Denis. Une fois garé, passer sous le nouveau pont puis le traverser pour rejoindre la rive gauche.

Kwé i fé de 16h00 à 20h00 ?

16h00/18h00 : Atelier dessin sur la paix, atelier henné, atelier bracelet de l’amitié, atelier écriture poétique 18h00 : déclamation de poème de la paix et fonnkèr par Oussam

18h30 : Contes et pot de la paix (sur le principe d’un apéro partage) 19h00 : Surprise

Partenaires

Mairie de Saint- Denis, Association Réunionnaise d’Education Populaire, Association des Jeunes du Bas de la Rivière, FEDEP

Contact Association Réunion Métis sur place : Emeline BALOCHE T. 0692 30 73 92



Le Port



Accueillant : Association Aventure Intérieure Aventure Intérieure œuvre à l’accompagnement des personnes et des structures au travers d’ateliers, de formations et de conseils. L’objectif : leur épanouissement, pour que chacun.e identifie et valorise son caractère unique. Depuis 2022, l’association initie et concourt à la création d’outils et d’activités de médiation sociale et culturelle.

Emplacement du Bois de Lettres

Croisement de l’Avenue de la Commune de Paris et de la rue Renaudière de Vaux

Se garer

Le long de l’avenue de la Commune de Paris

Kwé i fé de 16h00 à 20h00 ?

De 16h00 à 17h00 : Poème carte postale De 17h00 à 20h00 : Tressage de la natte du vivre-ensemble De 18h00 à 19h00 : Fonnkèr De 19h00 à 20h00 : Contes

Zistoir pyédbwa

Introduite à La Réunion dans les années 1920 pour reboiser et alimenter le bétail, cette espèce se retrouve partout sur la côte ouest. Mais ces trois arbres sont de dimension exceptionnelle. Considérés comme les gardiens du port maritime, ces arbres étaient le lieu de distribution de la paie des dockers.

Contact Association Réunion Métis sur place : Frédéric VIGUERIE T. 0692 46 72 09



Saint-Paul



Accueillant : Association Réunion Métis en coproduction avec la Mairie de Saint- Paul L’association Réunion Métis et la Ville de Saint-Paul coproduisent l’ensemble des événements qui conduisent au festival afin de proposer un accès à la création contemporaine toute l’année. www.mairie-saintpaul.re

Emplacement du Bois de Lettres

Passage longère de l’ancien Conservatoire

Y aller

Par la Rue Evariste de Parny ou le Quai Gilbert

Se garer

Parking Quai Gilbert

Kwé i fé de 16h00 à 20h00 ?

Contes et lectures de textes, Projection d’un film sur le Débarcadère.

Zistwar pyédbwa

L’arbre est planté dans la cour des anciennes marines à la fin des années 1970. Achetées par la Ville au Département le 2 avril 1981, ces magasins ou longères, dénommées « Tôles » et « Mon Repos » ont abrité la Régie des Eaux, le Bureau des Travaux, le Tribunal d’Instance, un conservatoire puis les services municipaux.

Contact Association Réunion Métis sur place : Leslie RANZONI T. 0617 11 61 84



Les Avirons



Accueillant : Association Roulé mon Z’Avirons Créée en 2018, Roulé mon Z’Avirons participe activement à la vie et aux activités des habitant.e.s des Avirons dans les secteurs de la jeunesse et des personnes âgées, de la culture, de l’environnement et de la découverte.

Emplacement du Bois de Lettres

Parking de la Mairie des Avirons

Se garer

Parking de l’école Paul Herman

Zistwar pyédbwa

Le Cassia de Siam est une plante exotique originaire d’Asie du Sud-Est. Sa forte résistance à la sécheresse a permis son introduction dans l’ouest de l’île comme plante d’ombre ornementale. Il est aujourd’hui très présent sur les places de mairie, aux abords des ronds-points et en bordure de voirie.

Contact Association Réunion Métis sur place : Élisa PANTEL T. 0692 70 79 23



L'Étang-Salé



Accueillant : Association Ti village Tan Salé Ti village Tan Salé est une association locale écocitoyenne et culturelle. Les habitants ont le devoir de protéger cet environnement exceptionnel et d’empêcher qu’il se dégrade davantage.

Emplacement du Bois de Lettres

23 rue Roger Payet

Y aller

Accès piéton à la plage de Bassin Pirogue, dans le prolongement de la grande plage de sable noir

Se garer

Parking de la Chapelle Sainte-Thérèse et sur l’Avenue de l’Océan

Kwé i fé de 16h00 à 20h00 ?

16h00 / 18h00 : Lire ensemble 17h00 : Contes sur l’amitié avec la compagnie En faim de contes 19h00 : Fonnkèr avec Ingrid Varon

Partenaires

Mairie de l’Etang Salé, Service animation

