Bois d'Olives : Plusieurs personnes déférées suite à la vidéo humiliante d'un jeune voleur présumé

Une information judiciaire a été ouverte il y a un peu plus d’une semaine suite à la diffusion d’une vidéo humiliante pour un jeune homme du Quartier de Bois d’Olives sur les réseaux sociaux. Accusé d’avoir volé les habitants pendant plusieurs années, ils est forcé à se déshabiller par un adulte, devant les smartphones des riverains. Mais à vouloir se faire justice, ce sont eux qui font finalement l’objet d’investigations. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 10:58 | Lu 3634 fois

"Tire caleçon ! Lève t-shirt en l’air ! Marche comme ça aster !" aboie un homme, tenant d’une main un jeune garçon intimidé qui lui obéit immédiatement.



Voilà le spectacle détestable qui a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux cette semaine.



Le jeune, probablement mineur, est accusé par les riverains de plusieurs vols ces dernières années. L’homme qui le force à se déshabiller dit l’avoir attrapé un peu plus tôt la main dans le sac, l’avoir embarqué dans sa voiture avant de lui mettre "un canon" dans la bouche.



Pendant de longues minutes, le jeune homme nu sera humilié devant ce que l’on devine être un groupement de riverains à bout, ravi de pouvoir se faire justice.



Mais s’il existe des tribunaux en France, ce n’est pas pour rien. C’est justement pour d’abord déterminer qui est coupable de quoi, et appliquer des sanctions lorsque celles-ci sont appropriées, dans le respect des droits de l’Homme et de la démocratie.



Car à vouloir faire justice soi-même, cet homme, l’auteur de la vidéo, ainsi que les adultes présents ont probablement commis un délit. Preuve en est, une information judiciaire a été ouverte il y un peu plus d’une semaine par le parquet de Saint-Pierre, suite au déferrement de plusieurs personnes, ce qui laisse supposer plusieurs mises en garde à vue.



Les investigations sont toujours en cours.



Charlotte Molina

