Bois d'Olives : Ils se font justice en obligeant un voleur présumé à se balader nu

Une vidéo des plus dérangeante circule sur les réseaux sociaux. On peut y voir un jeune homme se dénuder sous la menace d’un adulte et devant les smartphones d’une dizaine de personnes. Le jeune homme, dont il est possible qu'il soit mineur, est accusé de nombreux vols dans le quartier de Bois d’Olives, où les habitants ont décidé de se faire justice eux-même, au risque de commettre un délit. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 16 Juillet 2020 à 11:53 | Lu 3782 fois

Les habitants de Bois d’Olives n’en peuvent plus d’être les victimes d’un jeune voleur qui les détrousserait depuis plusieurs années.



L’un d’eux est parvenu à lui mettre la main dessus. Depuis, la vidéo de son humiliation publique circule sur les réseaux sociaux.



Le jeune homme, dont il est possible qu'il soit mineur, est filmé alors que l’homme qui l’aurait attrapé la main dans le sac lui ordonne de retirer ses vêtements.



"Tire caleçon ! Lève t-shirt en l’air ! Marche comme ça aster !" aboie-t-il pendant que le voleur présumé s’exécute.



Devant eux, les riverains éclatent de rire et sortent eux aussi leurs smartphones.



"Mi sa fait marche à li tout nu comme ça en ville partout à soir moin là !" continue de crier le "justicier" qui compte bien lui donner une leçon. "Tire son photo met’ su Facebook !", peut-on entendre.



Les voisins, poussés à bout, approuvent à coups de "la ou volera plus demoune !"



Diffuser des images humiliantes est un délit



Mais cette justice sans tribunal pourrait bien se retourner contre les victimes du jeune voleur présumé. Car quel que soit le contexte, la loi interdit de diffuser des images d’une personne sans son accord, d’autant plus si celles-ci sont humiliantes.



Le jeune homme, forcé à retirer ses vêtements, est par ailleurs peut-être mineur, ce qui pourrait aggraver encore les faits.



Dans la vidéo, on peut entendre le "justicier" reconnaître avoir mis "un canon" au jeune homme, lui avoir presque cassé une dent et l’avoir fait saigner. Là aussi, quel que soit le contexte, il s’agit de faits de violence, sur une victime peut-être mineure.



Autant dire que si le voleur présumé venait à porter plainte, le "justicier" tout comme ceux qui ont diffusé les images, voire même les personnes présentes à cette humiliation publique, pourraient bien se retrouver en correctionnelle.



