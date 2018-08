Bois d'Olives: Des bénévoles se mobilisent pour la beauté de leur quartier

Au total plus de 500 sacs de déchets en tout genre collectés ce mercredi matin dans le quartier de Bois d’Olives. Une opération de nettoyage initiée par l’association Les Marjolaines aidée par l’association Fam Y Anssemb avec l’appui technique des services de la mairie de St-Pierre. La troisième action de ce type pour l’association qui a à coeur de sensibiliser les habitants du quartier à la préservation de l’environnement.



Rassemblés devant l’école maternelle dans un premier moment de cohésion, la trentaine de bénévoles mobilisés ont ratissé les chemins Dumas et Calogine jusqu’au site prisé des pique-niqueurs du Bras de la rivière de l'Entre-Deux. Les bénévoles espèrent ainsi que leur action "montrera l'exemple et impulsera des projets similaires."