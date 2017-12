Bois-Rouge : Vers une sortie de crise entre les usiniers et Tereos ?

Les négociations se poursuivent à la sous-préfecture de Saint-Benoît entre les syndicats d'usiniers et Tereos. En fin de matinée, un début d'accord a été trouvé concernant la prime d'intéressement. Une contre-proposition a été faite. Une prime plancher de 2 200 euros est avancée, sous réserve d'acceptation des différentes parties. Même si l'écart technique diminue d'une année à l'autre, les salariés percevraient la même somme.Pour rappel, les syndicats et l'industriel sucrier avaient rendez-vous ce vendredi matin, pour une rencontre en présence de la DAAF et de la direction du Travail.Également présents devant la sous-préfecture, des agriculteurs. Ces derniers attendent avec inquiétude une sorite de crise, leurs cannes ne pouvant être livrées. Ils ont notamment entrepris de bloquer la circulation avec leurs tracteurs.Le syndicat FO a indiqué "comprendre le mouvement des agriculteurs". Les syndicats se disent "prêts à mettre les bouchées doubles pendant les fêtes", pour permettre la livraison des cannes.Une délégation de planteurs a été reçue par la sous-préfète. Les négociations entre syndicats d'usiniers et Tereos doivent se poursuivent cet après-midi. Objectif : "Faire tout pour que le problème soit réglé dès ce soir", a commenté Vital Payet, représentant agriculteurs, à la sortie de l'entrevue.