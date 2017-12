La grande Une Bois-Rouge : Vers une sortie de crise entre les planteurs et Tereos ?





Laurence Gilibert sur place







Les négociations se poursuivent à la sous-préfecture de Saint-Benoît entre les syndicats de planteurs et Tereos. En fin de matinée, un début d'accord a été trouvé concernant la prime d'intéressement. Une contre-proposition a été faite. Une prime planchée de 2 200 euros est avancée, sous réserve d'acceptation des différentes parties. Même si l'écart technique diminue d'une année à l'autre, les salariés percevraient la même somme.

Pour rappel, les syndicats et l'industriel sucrier avaient rendez-vous ce vendredi matin, pour une rencontre en présence de la DAAF et de la direction du Travail.

Également présents devant la sous-préfecture, des agriculteurs. Ces derniers attendent avec inquiétude une sorite de crise, leurs cannes ne pouvant être livrées. Ils ont notamment entrepris de bloquer la circulation avec leurs tracteurs.

Le syndicat FO a indiqué "comprendre le mouvement des agriculteurs". Les syndicats se disent "prêts à mettre les bouchées doubles pendant les fêtes", pour permettre la livraison des cannes.