Bois Rouge: L'usine en mode marche - arrêt depuis 1 semaine

Après avoir pu broyer les 7 000 tonnes de cannes à sucre en suspens lundi, l'usine de Bois Rouge a de nouveau été contrainte de stopper les arrivages de cannes mardi matin. Après des travaux au cours de la journée, l'activité a pu reprendre hier soir mais a de nouveau été contrainte de s'arrêter dans la soirée.



Les tests ont repris ce mercredi matin. Un nouveau point sera effectué ce soir à 18h afin de s'assurer d'un retour à la normale. Si tel est le cas, la réception des cannes pourra être relancée dès ce jeudi.



On parle désormais de plus de 9 000 tonnes, que l'usine doit broyer avant de pouvoir réceptionner de nouvelles cannes à sucre. Les livraisons pourraient reprendre à partir de jeudi si les nouveaux tests s'avèrent concluants.



La colère des planteurs ne cesse de croître. Ils estiment à près de 30 000 tonnes de cannes qui "pourrissent" encore dans les champs. Si l'usine de Bois Rouge continue de ne pas tourner, la CGPER propose à ce que les cannes à sucre soient envoyées et broyées au Gol.



En attendant, les planteurs et leurs représentants exigent également des indemnisations pour ces 7 jours d'arrêt. Le Comité paritaire de la canne et du sucre doit rencontrer Tereos ce jour pour discuter et trouver des accords.