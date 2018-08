Bois-Rouge : ENCORE ???????? Une équipe de bras cassés...

Avant même le début de la campagne, début Juillet, l'usine de Bois-Rouge avait des bobos.



Depuis, chaque semaine que Dieu fait, il lui arrive une nouvelle couille. Avec tout ça, Téréos devient le Superman de la reproduction artificielle !!!



Chaque fois, les cannes déjà coupées s'étiolent au soleil, perdant un peu plus de valeur à chaque heure.



Pour les usiniers et leurs roubignoles bordées de nouilles, pas question qu'ils paient pour les dégâts causés à une population de planteurs vivant un peu plus mal d'une année à l'autre !



Ils se foutent des planteurs comme de leur première cuite et je pèse mes mots.



Question UN (pas UNE !) : Qui a nommé des betteraviers irresponsables à la tête de cette usine ?



Question DEUX : Quand vont-ils cesser de se foutre de le gueule des petits planteurs ?



Question TROIS : Quand va-t-on cesser de parler de l'avenir de la canne chez nous ?