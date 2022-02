A la Une . Bois Court : Le radier du Bras de Pontho inauguré

Le radier provisoire n’a pas résisté à Batsirai. Pour permettre la liaison entre le Bois Court et le 23e km, un radier a été réalisé. Par PB - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 17:20

Il a fallu s’activer avant l’arrivée d’Emnati, fort heureusement passé à bonne distance de notre île. "Les travaux ont été réalisés en 5 jours", se félicite André Thien Ah Koon, maire du Tampon.



Le radier provisoire construit en 2021 sur la route départementale 70 s’est heurté aux eaux en furie du Bras de Pontho et aux déchets, dont de nombreuses branches charriées. "L’aménagement provisoire n'a pas fonctionné correctement, notamment à cause d'embâcles qui ont bouché les buses provisoires", précise la commune.



"L’eau est passée au-dessus du pont et est allée noyer les maisons en contrebas. On a failli avoir des morts", s’inquiète l’édile.



Les travaux pour créer un passage bétonné en fond de ravine ont commencé le 15 février dernier. Un accélérateur de prise de béton et de durcissement a été ajouté afin d'accélérer la fin des travaux. Un passage dans la ravine nouvellement créé qui évite un détour de 4 kilomètres aux habitants du quartier "et qui permettra à l'école de Bois Court de fonctionner partiellement avec la réouverture de 4 classes sur 5". En cas de submersion, le radier provisoire sera fermé.



La commune espère que ces nouveaux aménagements entreront dans le coût global de l’opération d’un montant de 1,6 million d’euros porté également par le Département.