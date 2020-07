La grande Une Bois-Court : Des cambrioleurs filmés en flagrant délit

Trois jeunes voleurs ont pénétré dans le commerce de Charles à Bois-Court dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont forcé une grille pour s’emparer de paquets de cigarettes et de quelques bouteilles d’alcool, comme le montrent les images de vidéo surveillance. Les cambrioleurs auraient également visité les domiciles de particuliers dans le quartier. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 18:02 | Lu 2037 fois

À la vue de son bazar grand ouvert, Charles a eu le souffle coupé ce lundi matin. Il lui faudra regarder les vidéos de sa caméra de surveillance pour découvrir ce qu’il s’y était passé dans la nuit : "Trois jeunes ont coupé une grille, l’un d’eux est entré et a ouvert la porte pour les autres."



C’est aux alentours de 1 heure du matin que les trois voleurs se sont introduits dans son commerce de fruits et légumes. "Zot la pri toutes les cigarettes que l’était sur le présentoir, et quelques bouteilles d’alcool", nous confie Charles. Un maigre butin, qui représente tout de même une perte d’environ 1500 euros pour le commerçant.



"Apparement, ils auraient aussi visité des maisons privées sur la même route. Ça arrive de plus en plus souvent", raconte-t-il.



Les jeunes cambrioleurs dont le visage est clairement visible sur les images de vidéo-surveillance malgré leur capuches, n'imaginaient surement pas être filmés et pris la main dans le sac.



"J’ai publié les images sur Facebook pour que ça arrive sous les yeux de leurs proches. C’est des jeunes de 18 ans pas plus. Il faut que les parents voient ce que font leurs enfants".



Une fois les vidéos récupérées, Charles compte bien porter plainte contre les trois délinquants.



