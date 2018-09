Société Bois Blanc: Une troisième chaîne humaine organisée dimanche



PO bann' gro y arrêt galfat nout Peï

DÉFENDRE notre Terre et notre Océan

PROTÉGER les générations futures

DEBOUT ensemble contre cette multinationale

PO nout Marmailles ... Le collectif Touch pas nout roch réitère sa mobilisation et organise une nouvelle chaîne humaine pour défendre la carrière de Bois Blanc. C'est la troisième opération du type. Elle aura lieu dimanche 9 septembre, à 9h30 devant Bois Blanc.

Ils luttent contre le projet de méga-carrière, qu'ils jugent "inutile et dévastateur". Ils ne comptent pas baisser les bras face à cette dite extraction de roches de Bois Blanc pour la construction de la NRL. Le collectif dénonce ce projet qui peut avoir des effets terribles sur l'environnement de notre île.



Responsables associatifs, élus, collectifs pour l’environnement mais aussi citoyens engagés seront une nouvelle fois main dans la main pour montrer leur détermination malgré les non-réponses de la part de la Préfecture et de la Région.



Ils espèrent bien que ce nouveau mouvement mobilise autant de personnes que les chaînes précédentes, soit environ 5000 personnes.



Le projet doit désormais passer entre les mains de la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages, qui donnera par la suite son avis au Préfet. Amaury de Saint-Quentin soumettra donc son avis final. Charline Bakowski Lu 335 fois





