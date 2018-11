Faits-divers Boeing Air Austral: Dix membres de l'équipe de nettoyage pris d'un malaise





Cependant, pour les vols long courrier, cette opération n'est plus réalisée par le personnel de bord avant le décollage. Ce sont donc une équipe de nettoyage externe spécialisée qui intervient une fois par mois dans les avions.



L'équipe de la société Servair a donc procédé à ce nettoyage mensuel sur un Boeing 777 d'Air Austral ce mardi. Alors qu'ils étaient en pleine activité, les dix membres de l'équipe ont été pris d'un malaise.



"Neuf d'entre elles ont pu sans contrainte regagner leur domicile dans la soirée, la dernière restant en observation hier soir par mesure de précaution au CHU de Bellepierre", précise Air Austral.



Pris en charge par le SDIS et les sapeurs-pompiers de l'aéroport, ces salariés auraient donc inhalé les odeurs encore trop importantes des produits désinfectants présents en cabine.



La compagnie aérienne explique que "sous la coordination de son autorité de référence la DGAC et les services du SDIS, la Direction a déterminé dans l'après midi que cet incident a fait suite à une ventilation insuffisante de la carlingue restée confinée en raison des pluies et du mauvais temps observés hier".



L'avion a donc été interdit pendant plusieurs heures, le temps que les produits se dissipent. Les raisons pour lesquelles le produit était encore si fortement présent en cabine ne sont pas connues. Air Austral précise que "la qualité de l'air et de l'oxygène a été vérifiée et mesurée conforme et ne présentant aucun danger. L'appareil a été remis en ligne hier soir selon son programme habituel". "La Direction de la compagnie en accord avec le sous traitant chargé de cette désinsectisation, a d'ores et déjà pris les mesures nécessaires afin de renforcer les procédures de contrôle et d'aération au delà des préconisations réglementaires, et ce après ce type d'intervention pour rappel obligatoire mensuellement, selon les exigences aéroportuaires fixées par l'Organisation Mondial de la santé." La compagnie aérienne a tenu à souligner que la sécurité et la sûreté de ses passagers est sa priorité numéro 1; Une réglementation recommande aux compagnies aériennes circulant dans la zone tropicale de vaporiser des produits pour éviter la prolifération de maladies telles que le paludisme ou la dengue.Cependant, pour les vols long courrier, cette opération n'est plus réalisée par le personnel de bord avant le décollage. Ce sont donc une équipe de nettoyage externe spécialisée qui intervient une fois par mois dans les avions.L'équipe de la société Servair a donc procédé à ce nettoyage mensuel sur un Boeing 777 d'Air Austral ce mardi. Alors qu'ils étaient en pleine activité, les dix membres de l'équipe ont été pris d'un malaise."Neuf d'entre elles ont pu sans contrainte regagner leur domicile dans la soirée, la dernière restant en observation hier soir par mesure de précaution au CHU de Bellepierre", précise Air Austral.Pris en charge par le SDIS et les sapeurs-pompiers de l'aéroport, ces salariés auraient donc inhalé les odeurs encore trop importantes des produits désinfectants présents en cabine.La compagnie aérienne explique que "sous la coordination de son autorité de référence la DGAC et les services du SDIS, la Direction a déterminé dans l'après midi que cet incident a fait suite à une ventilation insuffisante de la carlingue restée confinée en raison des pluies et du mauvais temps observés hier".L'avion a donc été interdit pendant plusieurs heures, le temps que les produits se dissipent. Les raisons pour lesquelles le produit était encore si fortement présent en cabine ne sont pas connues. Air Austral précise que "la qualité de l'air et de l'oxygène a été vérifiée et mesurée conforme et ne présentant aucun danger. L'appareil a été remis en ligne hier soir selon son programme habituel".

Zinfos 974 Lu 2687 fois





Dans la même rubrique : < > Heurts Halloween: Le Syndicat de Police réagit face aux violences d'hier soir Ste-Clotilde: Un incendie s'est déclaré dans un immeuble