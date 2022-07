A la Une . Bodybuilding : Des Réunionnais rapportent le bronze des championnats du monde

Romain Rimbaud et Véronique Vatel sont arrivés 3es au championnat du Monde Wabba International de bodybuilding qui s’est déroulé le 18 juin en Italie. Ils sont qualifiés pour le championnat Master Univers en novembre prochain. Une aventure quine ne s’est pas faite sans péripéties.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 14:50

Au départ, ils étaient quatre partir pour les championnats du monde Wabba International de bodybuilding qui se déroulaient le 18 juin à Vicenza en Italie. Romain Rimbaud, Prisca Sanassy, Curtis Berby et Véronique Vatel sont allés représenter les muscles péi…malgré les mésaventures.



Au départ, le nombre d’athlètes à s’envoler devait être plus conséquent, mais la fédération Wabba de La Réunion, qui devait payer les billets, n’a plus donné signe de vie. La ville de Saint-Paul s’est également retiré du partenariat. Au final, seuls 4 Réunionnais inscrits ont pu se payer le billet d’avion.



Arrivés sur place, ils ont pu bénéficier du soutien de la fédération Wabba de l’île Maurice qui leur a partagé le logement et le transport. Apprenant la situation, le président de la Wabba France les a directement intégrés au sein de l’équipe de France, leur offrant le statut d’athlète de haut niveau.



Des résultats encourageants



Malgré ces embûches, les participants ont su rester concentrés sur la compétition. Malheureusement pour Prisca Sanassy et Curtis Berby, ils ne sont pas parvenus à se classer dans leur catégorie (Miss Bikini et BB Athletic).



Véronique Vatel parvient à décrocher le bronze dans la catégorie Fitness. Romain Rimbaud arrive 3e en Classic physique, 4e en bodybuilding et 2e du championnat de Latiano. Ils sont qualifiés pour le championnat de Mister Univers qui se déroulera le 11 novembre à Tarragone en Espagne.







Gaëtan Dumuids