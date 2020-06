A la Une . Body building et trafic de stéroïdes : Deux personnes présentées devant la justice jeudi

Soupçonnés d'avoir organisé un trafic de produits dopants dans le milieu du culturisme et du body building à La Réunion, deux individus seront présentés jeudi matin à la juge d'instruction. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 18:07 | Lu 577 fois

Le groupe d’individus du milieu du body building et culturisme, dont un coach sportif, aurait également vendu des hormones et autres produits interdits. Sur les six personnes interpellées mardi au Tampon et à Saint-Pierre, soupçonnées d’être à la tête d’un trafic local de stéroïdes anabolisants,quatre ont été libérées. Les 2 dernières personnes en garde à vue seront présentées jeudi à la juge d'instruction aux fins de mise en examen, indique ce mercredi soir le parquet.Leurs domiciles et une salle de sport ont été perquisitionnés après enquête et suite à une dénonciation et un signalement de la direction de la jeunesse et des sports (SIRAD) : des produits dopants, de larges sommes en espèces ainsi que plusieurs véhicules ont été saisis.Le groupe d’individus du milieu du body building et culturisme, dont un coach sportif, aurait également vendu des hormones et autres produits interdits.



