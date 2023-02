A la Une . Bobi, 30 ans, est le plus vieux chien de tous les temps

Avec ses 30 ans passés, Bobi, un vénérable chien vivant au Portugal, a été inscrit le 1er février dans le Guinness World Records. Par P.J - Publié le Dimanche 12 Février 2023 à 13:40

Après Bluey, un berger australien mort en novembre 1939 à l’âge de 29 ans et 5 mois, c'est désormais Bobi, un rafeiro de l’Alentejo (race qu’on surnomme également mâtin de l’Alentejo) qui détient le record de vieillesse pour un chien. L'animal âgé de 30 ans a été inscrit au Guinness World Records.



Bobi semble vivre heureux aux côtés de son maitre Leonel Costa, à Diàro de Noticias, au Portugal. Selon ce dernier, la boule de poils passe ses journées dans la cour en compagnie de chats et près de la cheminée quand il fait froid.



Say hello to Bobi, the oldest dog ever recorded by Guinness World Records at 30 years and 266 days! 🥰️ pic.twitter.com/xeTflsWTat

— Guinness World Records (@GWR) February 2, 2023